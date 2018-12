Freuen sich über den neuen Outdoor-Kicker: Vertreter der Jakob-Muth Schule mit Ruth Brügging (2. von rechts). Foto: Vitus-Werk

Haselünne. Neujahrshörnchen, Plätzchen, Marmelade und Brote – auch 2018 ist am Stand von Ruth Brügging auf dem Winterzaubermarkt in Haselünne-Lotten wieder viel verkauft worden. Die Erlöse kommen dem Förderkreis der Jakob-Muth-Schule in Meppen sowie der Vitus Werkstatt zugute. Nun wurde die Spende in Höhe von knapp 3000 Euro im Gebäude der Marienburg Meppen übergeben.