Der Arm schmerzt. Eine Patientin sucht Orientierung. Sie wendet sich an Monika Osterhues in der Zentrale des Haselünner Krankenhauses. Foto: Carola Alge

Haselünne. Wer arbeitet schon gerne an Feiertagen? Manche Jobs müssen dennoch auch dann gemacht werden. Monika Osterhues hat einen solchen. Sie arbeitet in der Patientenaufnahme des St.-Vinzenz-Hospitals in Haselünne und hat Heiligabend von 13.30 bis 21 Uhr Dienst.