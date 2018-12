Blick in das Hasetal. Für das Überschwemmungsgebiet des Flusses bei Herzlake und Haselünne hat der Kreistag leichte Veränderungen festgezurrt. Foto: Tobias Böckermann/Archiv

Meppen/Haselünne. Vor fünf Jahren hat der emsländische Kreistag das gesetzliche Überschwemmungsgebiet der Hase neu festgesetzt. Gestern wurde die Verordnung durch mehrheitlichen Beschluss in marginalen Punkten geändert. Betroffen sind vier Bereiche in der Gemeinde Herzlake sowie in der Stadt Haselünne.