Haselünne. Apotheker Ulrich Dreischulte führt seit 1999 die Markt-Apotheke in Haselünne, später kam dann noch die St. Vinzenz Apotheke im Gesundheitszentrum Hasemed dazu. Er übernahm den Betrieb von seinem Vater, der die Markt-Apotheke bereits 1962 eröffnete. Im Interview spricht er die Herausforderungen, die Apotheker aktuell beschäftigen und die Erkältungszeit im Winter.

Wie sind sie Apotheker geworden?



Es gab verschiedene Sachen, die mich dazu bewogen haben. Es war für mich immer klar: Entweder Pharmazie oder Theologie. Ich habe erst ein Jahr Theologie studiert und dann festgestellt, dass dies zwar inhaltlich unheimlich wertvoll ist, aber eben sehr theoretisch. Also wurde es die Pharmazie, der ich mich verschrieben habe. Nach dem sehr verkopften Theologie-Studium war das genau das Richtige. Und ich konnte weitermachen, was meine Eltern begonnen hatten.

Was sind ihre Aufgaben und was muss ein guter Apotheker können?

Wir haben als gesellschaftlichen Auftrag die Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln. Das ist unsere Pflicht und dazu gehört vornehmlich die Arbeit mit den Patienten. Dem stellen wir uns in der sogenannten Präsenzpflicht. Das heißt, in jeder öffentlichen Apotheke ist ein ausgebildeter, hochqualifizierter Apotheker vor Ort anwesend und trägt die Verantwortung. Er oder sie ist jederzeit ansprechbar, Probleme des Patienten gegebenenfalls auch mit dem verordnendem Arzt und den Krankenkassen zu lösen. Dem wird alles untergeordnet. Deshalb sollte ich als Apotheker eigenständig und unabhängig sein. Die weiteren Aufgaben haben sich sehr verlagert. Als ich anfing, war die politische Lage noch so, dass jeder Apotheker nur eine Apotheke besitzen konnte, jetzt besteht Erlaubnis, bis zu vier Apotheken zu betreiben. Meine Aufgabe als Inhaber von zwei Apotheken ist dadurch natürlich um sehr viel Administration gewachsen und ich trage Sorge für ein Team von 27 Angestellten. Da hängt hinsichtlich Organisation, Weiterbildung, Menschenführung und Planung auch sehr viel Arbeit dran.

Was ist das Wichtigste im Kontakt mit Kunden?

Es war für mich immer der Hauptmotor, die Patienten rundum zu versorgen, ihnen helfen zu können, gesund zu werden oder ihre Krankheiten besser zu ertragen, ihre Lebensqualität zu erhalten. Das geht nur mit fachlicher Kompetenz und Präsenz. Wir klären die Patienten über ihre Arzneimittel, die Einnahmevorschriften und Wechselwirkungen auf. Wir geben Ihnen Tipps, was sie ändern können und besser machen können. Wir führen für die Patienten Gespräche mit Ärzten, Therapeuten und Krankenkassen. Dazu gehört auch Innovation, soziale Kompetenz und viel Zeit.

Wie hart ist die Konkurrenz zu Versandapotheken?

Die Konkurrenz ist, was den verschreibungspflichtigen Markt angeht, im Wachsen und sehr Ernst zu nehmen, weil das Versandhandelsverbot auf europäischer Ebene nicht mehr existiert, wofür wir Apotheker nach wie vor eintreten. Das verschreibungspflichtige Arzneimittel ist keine Jeans und kein Buch. Sondern jede Ware, die da verschickt wird, hat ein gefährliches, gesundheitsschädigendes Potenzial, wenn sie an falsche Personen gerät oder falsch eingenommen wird. Außerdem liefern wir am Tag der Bestellung aus -auch kühlpflichtige Insuline und Impfstoffe-, fertigen Rezepturen an und übernehmen den Notdienst. Deshalb ist die wohnortnahe Apotheke mit ihrem Apotheker unheimlich wichtig. Die Einführung des Versandhandelsverbots für verschreibungspflichtige Arzneimittel im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Aber die Politik lässt uns da im Stich, sie kann sich nicht durchringen, dazu zu stehen.

Was sind aktuell die größten Herausforderungen für Apotheker?

Zum einen die Fälschungssicherheit der Arzneimittel. Es müssen Investitionen zum Beispiel in QR-Code-Scanner getätigt werden, jede einzelne Packung wird mit vier Merkmalen kodiert und damit individualisiert. Damit ist der Weg einer jeden Arzneimittelpackung bis zum Verbraucher zu verfolgen. Das ist für uns ein Riesenaufwand. Dann seit Mai der Datenschutz. Jetzt muss jede Apotheke einen Datenschutzbeauftragten haben, alle Kundenkarten müssen neu geschrieben und angepasst werden. Das Dritte ist die Gesundheitskarte, die jetzt endlich kommen soll. Seit 15 Jahren versucht sich die Politik daran und kommt nicht weiter.

Es geht auf den Winter zu. Ist das für Apotheker die stressigste Zeit im Jahr?

Es ist die Jahreszeit, die uns besonders herausfordert. Die akuten Erkrankungen steigen deutlich an. Dann spüren wir, wie dringend wir gebraucht werden und wie anerkannt wir in der Bevölkerung sind. Darüber freuen wir uns, dafür sind wir da.Deshalb würde ich das niemals als Stress empfinden und bezeichnen.

Es gibt viele Menschen, die Medikamenten kritisch gegenüberstehen. Was denken Sie darüber?

Den kritischen Umgang mit Arzneimitteln finde ich generell gut. Ich sage auch, je weniger Arzneimittel man einnehmen muss, desto besser. Aber sie sind ein Segen für die Menschheit, schon allein, wenn man sieht, wie alt die Menschen heute werden können, oder wenn man sieht, wie fidel viele Menschen noch im Alter sind. Wir als kompetente Pharmazeuten sorgen uns darum, die Arzneimittel sinnvoll und richtig anzuwenden.

Es gab und gibt einen Lieferengpass für das Mittel Ibuprofen. Kommt das öfter vor und wie beeinträchtigt das Ihre Arbeit?

Das Beispiel zeigt, inwieweit die Industrie sich von Niedriglohnländern abhängig gemacht hat. Es werden viele Wirkstoffe nur noch in ein oder zwei Werken weltweit produziert. Wenn da dann mal ein Rad im Getriebe falsch läuft, dann bemerken wir das auch im Emsland. Wir besprechen dann mit den Ärzten, auf welches andere Arzneimittel wir ausweichen.

Wie sieht ihre tägliche Arbeit aus?

Es ist bei uns so, dass als erstes oft eine Gruppe an Substituenten kommt. Wir arbeiten auf diesem Gebiet mit der ortsansässigen Ärztin Frau Dr. Siemer zusammen, die Opiatabhängige betreut. Wir geben ihnen ihre Substitutionsmittel, wie Methadon oder Buprenorphin, heraus. Das ist ein großer Bereich, der sehr viel Kontrolle braucht. Jedes Mikrogramm muss da genau dokumentiert werden. Aber, Hauptaugenmerk, wenn die Apotheke geöffnet ist, ist einfach die Patientenbetreuung. Parallel dazu läuft ganztags auch die Rezepturherstellung, zu der eine sehr ausgeklügelte Dokumentation gehört, und die Bestellung nicht vorrätiger Arzneimittel. Nachmittags wird der Botendienst vorbereitet, also das Ausliefern der in Tagesverlauf vom Großhandel gelieferten Arzneimittel an die Patienten. Jeder bekommt so schnell als möglich, was er benötigt.

Welche Arzneimittel stellt eine Apotheke noch selber her?

Ganz viele Dermatika, also Cremes, Salben oder Lösungen für Hauterkrankungen. Bei uns sind Substitutionen Opiatabhängiger ein sehr großer Anteil. Es werden aber auch immer wieder individuell hergestellte Kapseln und Zäpfchen angefordert.

Was ist das schönste an ihrem Beruf?

Ganz eindeutig die Nähe zum Patienten und die Gestaltungsmöglichkeit, das Gewachsene. Und wenn ich sehe, dass mein Apothekenteam sich wohlfühlt. Wir können jeden Tag unheimlich vielen Menschen unsere Aufmerksamkeit widmen, die uns Vertrauen schenken, und ihnen das Leben erleichtern, obwohl sie ja alle mit irgendwelchen Beeinträchtigungen kommen. Dafür lohnt es sich sehr, sich mit ganzer Tatkraft einzusetzen.