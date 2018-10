Haselünne. Es geht um Mord. Um Ermittler und den schwierigen Weg, die Verbrechen aufzuklären. Bei der kriminologischen Spurensuche können Haselünner bei einer Krimi-Lesung am 21. Oktober hautnah dabei sein.

Eine der Spürnasen ist Sergeant Beverly Evans. Er jagt, wenn auch nur in der Fantasie von Autorin Rita Maria Janaczek, einen Serienkiller und muss ein düsteres Familiengeheimnis lüften. Der Fall spielt in London im Jahr 1993. Eine Serie von Morden hält Evans und ihre Kollegen von Scotland Yard in Atem. Der Täter tötet scheinbar unaufhaltsam, kalt, grausam und gnadenlos. Er bestimmt das Tempo, spielt mit den Ermittlern und verhöhnt sie offen. Nicht eine Spur hat bislang den Ansatz eines Erfolges gezeigt. Als dann noch ein dunkles Familiengeheimnis aufbricht, verliert Beverly den Boden unter den Füßen.

Innere Abgründe

Während der Täter erbarmungslos seine Spur durch London zieht, ist sie nahe dran, an der Realität zu verzweifeln. Doch es bleibt keine Zeit, ihre inneren Abgründe auszuloten. Der Täter wird wieder zuschlagen. Wann? Wo? Antworten gibt Autorin Rita Maria Janaczek in ihrem Buch.

Jury- und Publikumspreis

Die gebürtige Legdenerin absolvierte ein Studium der Sozialpädagogik und Sozialarbeit und lebt heute mit ihrer Familie in Haselünne. Seit 2011 ist sie Mitglied bei den „Mörderischen Schwestern“. 2013 gewann sie mit ihrer Kurzgeschichte „Tage und Wochen“ den Jurypreis und den Publikumspreis des 18. Münchner Kurzgeschichtenwettbewerbs.

Ebenfalls in Haselünne zu Hause ist Irmela Schröck. In ihrem Buch „Vernichtende Wahrheit“ hat sie einen Teil ihrer Lebensgeschichte zu einem Krimi verarbeitet. Im Zentrum der Geschichte steht Kriminaloberrat a.D. Walter Hausner. Ihm flattert eine Todesanzeige ins Haus. Seine Ex-Freundin Inka in Haselünne ist gestorben. Die Formulierung der Anzeige lässt bei ihm die Alarmglocken klingen. Zu Recht. Was zunächst wie Selbstmord aussieht, stellt sich als Mord heraus.

Inka, das ist im wirklichen Leben die Wahl-Haselünnerin Irmela Schröck. Als Geschichte in der Geschichte erzählt sie in dem 331 Seiten starken Buch von ihrer Inhaftierung in einem Prager Gefängnis – wegen Fluchthilfe.

Dokumentation und Fiktion miteinander zu verbinden war „gar nicht so einfach, hat aber sehr viel Spaß gemacht“. Schröck nutzte dazu einen Kniff. Ihr Kriminaloberrat Hausner entdeckt in einer Buchhandlung das Buch „Vergitterter Himmel“. Er verschlingt das Werk regelrecht und fühlt sich in seinem intuitiven Gefühl bestärkt: Seine Freundin Inka hatte keinen Selbstmord begangen.

Ermittlungen führen nach München

Ermittlungen führen ihn nach München zu einer Ex-Mitgefangenen Inkas. Vor deren Haus steht ein Pkw mit EL-Kennzeichen. Den Halter ermittelt der Kriminologe im emsländischen Lähden, einen gewissen Konrad. Der soll Inka umgebracht haben. Hat er? Das verrät Irmela Schröck natürlich nicht. Nur so viel: Die Ermittlungen nehmen eine überraschende Wendung.

Welche, das erfahren die Besucher einer Krimi-Lesung der beiden Autorinnen am Sonntag, 21. Oktober, 16 Uhr, im Hasetor-Kino in Haselünne. Der Eintritt beträgt sechs Euro (inklusive Kaffee und Kuchen). Für Zwischenmusik sorgt Marie-Christine Schröck am Saxofon.

Karten für die Lesung gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Info und im Internet unter www.hasetor.de.