Haselünne. Das Modehaus Schröder in Haselünne hat eine eigene Brautmodenabteilung eröffnet.

Im Beisein von Mitarbeitern, Familie und Haselünners Bürgermeister Werner Schräer gaben Christina und Werner Heckmann den Startschuss für die neue Spezialabteilung im Modehaus im Herzen der Hasestadt.

Obwohl die Entscheidung schon „ein wenig verrückt“ sei, betrachtete Werner Heckmann sie als „mutig und zielführend“. Heckmann sah die ergänzende Brautmodenabteilung im Kontext zu einer Jahreszeituhr im Bereich festlicher Mode. Neben Kleidern für Abitur- und Abschlussfeiern, Mode für Kommunionkinder und deren Eltern, festliche Kleidung für das Schützenfest oder aktuell dem Oktoberfest, trage das Modehaus Schröder damit den Wunsch der Kunden nach „schicker festlicher Kleidung“ Rechnung, sagte Werner Heckmann.

Separate Verkaufsfläche

Die Brautmodenabteilung des Modehauses Schröder präsentiert sich auf einer großzügigen separaten Verkaufsfläche, die nicht ohne Weiteres zugänglich ist. „Um in aller Ruhe die Beratungsgespräche durchführen und aus dem Angebot auswählen zu können, bitten wir die interessierten Kunden im Vorfeld mit uns einen Termin abzustimmen“, führte Heckmann weiter aus.

Für den „schönsten Tag“ des Lebens stehe dann ein komplettes Dienstleistungsprogramm des Modehauses zur Verfügung. Neben der Brautmode gehören Accessoires und Schuhmoden zum Angebot, machte der Firmenchef deutlich. Dies gelte nicht nur für die Braut, sondern auch für den Bräutigam. Eine eigene Änderungsschneiderei im Hause komplettiere das Angebot. „Wir bieten für die Brautpaare Lösungen, damit der Hochzeitstag chic gefeiert werden kann“, ergänzte Heckmann.

„Bestens aufgestellt“

Haselünnes Bürgermeister Werner Schräer sah in der neuen Abteilung einen „Baustein, der das Angebot des Modehauses weiter rund macht“. Eine Brautmodenabteilung, in der sehr vertrauensvoll beraten werde, stehe Haselünne als Einkaufsstandort „sehr gut“, meinte er. Schräer sah das Modehaus Schröder damit „bestens aufgestellt“ und dankte den Familien Heckmann und Schröder für das unternehmerische Wirken in Haselünne.

Termine für die Beratung in der Brautmodenabteilung des Modehauses Schröder können unter der Telefonnummer 0 5961/943 03 vereinbart werden.