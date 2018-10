Haselünne. Von ihrem Besuch bei der Autolackiererei Konowski waren die SPD-Ratsfraktion Haselünne und Mitglieder des Ortsvereinsvorstandes sehr beeindruckt. Firmenchef Andre Konowski und Ehefrau Karin informierten über Entwicklung und aktuelle Daten des Betriebes und führten die Politiker durch die kürzlich in Betrieb genommene Lackierhalle.

„Wir freuen uns darüber, wie zügig und vor allem reibungslos die Erweiterung unseres Betriebes gelingen konnte, ein Lob an Rat und Verwaltung für den schnellen Verkauf des benötigten Grundstücks und die zügige Bauleitplanung. So wünscht man sich das als Unternehmen.“, stellte Andre Konowski fest. Vor zehn Jahren war die Firma mit drei Mitarbeitern gestartet, heute bearbeiten 13 Angestellte und zwei Auszubildende die Fahrzeuge, die aus einem Einzugsbereich von 40 Kilometern größtenteils mit eigenen Transportern herangeschafft werden. Im Schnitt 15 Fahrzeuge werden pro Tag vollständig oder teilweise lackiert, dabei arbeitet die Firma speziell mit Versicherungen und Autowerkstätten zusammen, aber auch Privatkunden liefern ihre Fahrzeuge an. Zum Leistungspaket des Betriebes gehört auch die Komplettbearbeitung von Unfällen inklusive Karosserieschäden und notwendiger Reparaturen.

Neue Halle in Betrieb

Durch die Inbetriebnahme der neuen Halle, die nach Angaben Konowskis eine Investition von fast einer halben Million Euro erforderte, sei nun eine Betriebsfläche von über 2000 Quadratmetern unter Dach. Bei der Besichtigung konnten die Politiker sich auch ein Bild davon machen, dass auf die Einhaltung von Gesundheitsaspekten wie beim Thema Atemschutz sehr großer Wert gelegt wird.

Für den Fraktionsvorsitzenden Rolf Hopster ist die Firma ein hervorragendes Beispiel für die Bedeutung der Haselünner Familienbetriebe für die Stadt Haselünne. Er wünschte Andre Konowski und seiner Mannschaft weiterhin weise planerische Entscheidungen für die Zukunft und speziell die Fortführung der beeindruckenden Entwicklung der letzten zehn Jahre.