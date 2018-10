Am späten Dienstagabend ist es an der Dammstraße in Haselünne zu einem versuchten Raubüberfall auf einen 77-jährigen Mann gekommen. Der Senior konnte sich erfolgreich zur Wehr setzen. Symbolfoto: Arno Burgi/dpa

