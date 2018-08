Die Polizei Meppen sucht nach Zeugen des Einbruchs in eine Haselünner Gaststätte. Symbolfoto: dpa

Haselünne. Ein unbekannter Täter ist am frühen Sonntagmorgen in eine Gaststätte an der Haselünner Straße eingebrochen. Er stieg gegen 04.40 Uhr in das Gebäude ein, durchsuchte die Räumlichkeiten und stahl mehrere Wertgegenstände.