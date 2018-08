Haselünne. Der Bauantrag ist gestellt, die Ausschreibungen für den Teilabriss der Stadthalle Haselünne werden in Kürze fertiggestellt. Läuft alles nach Plan, beginnen die Sanierung und Erweiterung des Gebäudes an der Lingener Straße im September.

Fensterrahmen blättern ab, Fugen im Mauerwerk bröckeln, Holzvertäfelung fällt von der Decke, die Heizung ist veraltet. Die 1958 erbaute Haselünner Stadthalle ist ordentlich in die Jahre gekommen. Deshalb entschied sich der Rat, das Gebäude zum Teil zu modernisieren und zum Teil neu zu errichten. In Kombination alt/neu soll sie als Mehrzweckhalle gestaltet und im Veranstaltungsbereich etwa 600 Gästen Platz bieten. Insgesamt wird die Halle 15 Meter kürzer als bisher, dafür aber sechs Meter breiter, sodass sich die Nutzfläche nicht sehr verändert. Der in Klinkerbauweise geplante Neubauteil soll zur Nordseite, also zum Schützenhaus hin, eine breite Fensterfront erhalten, vor der Platz für eine Terrasse wäre.

Ortsbildtypisch

Das Dach wird in Form und Farbe des stehenden bleibenden Eingangstraktes fortgeführt werden. Sowohl das Umfeld der Halle als auch der Zugang zur Bühne sollen barrierefrei gestaltet werden. Die Gestaltung erfolgt ortsbildtypisch.

Der aktuelle Finanzaufwand liegt bei 1,2 Millionen Euro. Die Stadt Haselünne erhält zur Finanzierung der geplanten Sanierung bzw. des Teilneubaus Fördermittel von 500 000 Euro aus dem Landesprogramm Zile.

Mosaik blleibt bestehen

Der vor Jahren sanierte Eingangsbereich der Halle bleibt weitgehend in seiner jetzigen Form erhalten, Tür und Außenschale werden allerdings erneuert. Energetisch wird er auf den neuesten Stand gebracht. Bestehen bleibt das Entree mit seinem Mosaik im Giebel. Es wurde von Professor Wienhausen entworfen und deutet von Weitem an, für welche Art von Veranstaltungen die Halle unter anderem genutzt wird.

Die Haselünner Stadthalle ist ein vielfältiger Veranstaltungsort. Bürgerempfang, Altennachmittag der Feuerwehr und Nikolausumzug finden hier ebenso statt wie zum Beispiel Flohmärkte, Kleintierschauen, Ausstellungen und Mitgliederversammlungen der Banken.