Schwelbrand in Haus bei Renovierungsarbeiten in Haselünne

Renovierungsarbeiten in einem Haus am Distelring in Haselünne ist am Dienstag ein Schwelbrand ausgebrochen. Dämmaterial hatte Feuer gefangen. Symbolfoto: Michael Gründel

