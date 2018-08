In der Fachklinik Haselünne kam es zu einem Brand im Lüftungsbereich. Foto: Torsten Albrecht

Haselünne. In der Fachklinik Hase-Ems in Haselünne ist es am Freitag zu einem Brand im Lüftungsbereich gekommen. Verletzt wurde niemand. Das Gebäude wurde vorsorglich für kurze Zeit evakuiert.