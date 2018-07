Im großen Kreis wurden verschiedene Übungen mit Tüchern ausprobiert. Fotos: Martin Reinholz

Haselünne. Etwa 15 Kinder haben an der Ferienpassaktion der Stadt Haselünne „Manege frei – wir bauen einen Zirkus“ teilgenommen. In der Arena der Bödiker-Oberschule führte Janne Blunk vom Theaterpädagogischen Zentrum in Lingen (TPZ) die Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren in die Künste der Zirkuswelt ein.