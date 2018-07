Irina Schwarz von der Musikschule Sommer übte gemeinsam mit de Kindern die Choreographie. Foto: Jana Tenbergen

Herzlake. Im Rahmen der Ferienpassaktion Herzlake fand am vergangenen Montag für Kinder im Alter von 7 bis 10 Jahren die Veranstaltung „Cover Dance“ statt. Unter der Leitung von Irina Schwarz von der Musikschule Sommer aus Meppen wurde der Kulturbahnhof Herzlake so für einige Stunden in ein kleines Tanzstudio verwandelt.