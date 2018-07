Der Teddybär-Express hält am Sonntag, 29. Juli, um 14.30 Uhr und 16 Uhr im Haselünner Bahnhof. Foto: Martin Reinholz

Haselünne. Den jüngsten Fahrgästen wird ein unvergessliches Erlebnis geboten: Am Sonntag, 29. Juli, kommt um 14.30 und 16 Uhr der Teddybär-Express in den Haselünner Bahnhof. Die Fahrt ist für Kinder in Begleitung eines Erwachsenen und ihres Lieblingskuscheltiers kostenlos.