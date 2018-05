Foto: NOZ MEDIEN

Haselünne. Michael Lichtenstein verfolgt klare Ziele: Der neue Betriebsleiter des Restaurants Jagdhaus Wiedehagen will das hohe Niveau des traditionsreichen Hauses in Haselünne halten. Veränderungen geht er behutsam an. Außerdem kündigt der Küchenleiter an: Er wird eigene, kreative Akzente setzen.