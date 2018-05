Das Organisationsteam: Gerhard Papenbrock für den HSV (v.l.), Norbert Schnakenberg (Werbekreis) und Christian Tebben (Stadtmarketingverein ). Foto: Werner Heckmann

Haselünne. Sport wird in Haselünne großgeschrieben. Auch bei m Haselünner Sportverein (HSV). Um ihn zu unterstützen, veranstalten Werbekreis und Stadtmarketing in Zusammenarbeit mit der Stadt am 3. Juni 2018 ein Entenrennen, dessen Reinerlös an den HSV geht.