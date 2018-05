Haselünne. Die Vorbereitungen für den Haselünner Ferienpass in den Sommerferien laufen bereits an. Die Stadt stellt wieder ein vielfältiges Programm für Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 16 Jahren auf die Beine mit mehr als 60 Veranstaltungen.

Haselünne startet mit dem großen Flohmarkt in der Innenstadt am 28. Juni ab 8 Uhr in die Ferienpassaktion. Am Nachmittag geht es dann weiter mit dem Freibadfest. Zur großen Angebotspalette gehören wieder Tagesfahrten wie z.B. an die Nordsee und in die Trampolinhalle sowie tolle Aktionen wie Bogenschießen, Kochen, Gitarrenworkshop oder der Besuch bei den Imkern.

Alle Veranstaltungen des Ferienpasses stehen auf der Homepage unter www.ferienpass-haseluenne.de. Hier können sich die Kinder in der Zeit vom 17. Mai bis zum 5. Juni anmelden und ihre individuelle Wunschliste mit maximal zehn Veranstaltungen erstellen.

Zudem können die Kinder bis zu zwei Personen angeben, die mit ihnen an der Fahrt oder Aktion teilnehmen sollen. Dieses Kind muss jedoch ebenfalls angemeldet sein und die Einladung bestätigen. „Ist die Einladung bestätigt, leuchtet die Ampel grün“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Haselünne.

Durch die Erstellung einer Wunschliste sei aber noch keine Teilnahme garantiert. Um die Verteilung der Veranstaltungen für alle fair zu gestalten, werde bei überbuchten Veranstaltungen nach dem Losverfahren entschieden. Nach der Auslosung erhält jeder Nutzer eine E-mail über seine zugeteilten Veranstaltungen oder kann die Ergebnisse im Internet ansehen. Nach der Zuteilung erfolgen dann die „Zahltage“. An diesen zwei Tagen am 15. und 16. Juni im Rathaus müssen die kostenpflichtigen Veranstaltungen und die Grundgebühr von drei Euro bezahlt werden. Die Einverständniserklärung ist dort abzugeben.