Einbrecher will Frau in Haselünne niederschlagen

Die Einbrecher hebelten in Haselünne eine Terrassentür auf. Symboloto: Bodo Marks/dpa

Haselünne. Gleich zwei Einbrüche haben sich in den vergangenen Tagen in Hsaelünne ereignet. In einem Fall überraschte die Hausbesitzerin zwei Einbrecher auf frischer Tat. Ein Mann griff die Frau an.