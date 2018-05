Knapp 70 Schüler der Bödiker-Oberschule informierten sich an einem Berufserkundungstag bei sechs Unternehmen über verschiedene Ausbildungsberufe. Foto: Wirtschaftsverband Emsland

Haselünne. Was macht eigentlich ein Elektroniker für Geräte und Systeme? Wie wird man Schweißer? Wo kann man den Beruf Industriekauffrau lernen? Am Berufserkundungstag erhielten knapp 70 Schülerinnen und Schüler der Bödiker-Oberschule in Haselünne einen intensiven Einblick in verschiedene Ausbildungsberufe.