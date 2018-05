Haselünne. Bei bestem Früh-Sommerwetter hat am Freitagnachmittag die 17. Auflage des Haselünner Altstadtlaufs stattgefunden.

Mehr als 600 Teilnehmer kämpften um die begehrten Medaillen und Pokale auf dem Kopfstein-Pflaster-Rundkurs der Korn und Hansestadt.

Trotz der neuen Streckenführung, die aufgrund von Straßenbauarbeiten in der Altstadt notwendig war, präsentierten die zahlreichen Helfer des Haselünner SV eine vorbildliche und reibungslose Veranstaltung. Unterstützt wurden sie von Stefan Siepker, der für eine exakte Zeitnahme aller Starter und die Erstellung der Ergebnislisten sorgte, sowie durch Moderator Klaus Ortwig, der mit fachkundigen Informationen das Renngeschehen begleitete.

Jüngste Läufer zuerst

Pünktlich um 16:30 Uhr eröffneten die jüngsten Läufer, die Kinder der Jahrgänge 2011 und jünger die Veranstaltung auf dem Bödikerplatz. Gut 500 Meter mussten die Nachwuchsläufer bewältigen und freuten sich im Ziel ganz besonders über den Eisgutschein für alle Teilnehmer.

Nicht um ein kühles Eis, sondern um Medaillen und Urkunden kämpften eine halbe Stunde später die Schülerinnen und Schüler auf ihrer 1,6 Kilometer langen Laufrunde. Dabei glänzten im Mädchenrennen Mia und Leni Speller vom TuS Haren mit einem geschwisterlichen Doppelerfolg.

Dreifacherfolg

Während sich die große Schwester Mia den Gesamtsieg mit weitem Vorsprung sicherte, wurde die vier Jahre jüngere Leni Zweite der Einlaufwertung. Den dritten Platz erreichte Laura Steingass vom TuS Haren und machte aus dem Doppel- einen Dreifacherfolg für die Harener Nachwuchsabteilung. Bei den Schülern überquerte indes Jonathan Temmen (Spvgg.Hülsen-Westerloh), im vergangenen Jahr noch Zehnter, diesmal als Sieger die Ziellinie.

Fest in Favoritenhand waren dagegen die beiden Veranstaltungshöhepunkte. Wie schon vor zwei Wochen beim Papenburger Citylauf sicherten sich abermals Michael Sperver (Spervers Hofladen) auf der fünf Kilometer Jedermanndistanz und Tobias Hüer (SV Union Meppen) auf der zehn Kilometer Langstrecke überlegen die Gesamtsiege. Bei den Frauen knüpfte Anna Senker (VfL Lingen) über fünf Kilometer ebenfalls nahtlos an ihren Papenburger Gesamtsieg an. Nach ihrem zweiten Platz in der Fehnstadt wurde Anna Veltmann (SC Spelle-Venhaus) in Haselünne schnellste Frau der Langstrecke.