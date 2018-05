Haselünne. War Jesus nur ein Kabarettist? Kabarettist Markus von Hagen antwortet in Haselünne mit Ja und Nein!

Ja, weil Jesus „Programm“ zwar kein politisches, aber ein kritisches, übergreifendes Plädoyer für Humanität sei – eben Kabarett, wie er selbst sagt. Nein, weil sein Handeln und Tun weit mehr war und bedeutet, als es ein simples kabarettistisches Abendprogramm, welcher Güte auch immer, könnte. Und dann meint von Hagen, dass Jesus Letzteres dann doch auch wieder mit einem Kabarettisten gemeinsam hätte, fügt aber beschwichtigend hinzu, „auch wenn er mehr war bzw. ist als diese.

Jenes, etwas vernebelte Fazit ist es denn auch, welches die kleine Schwäche seines gut zweistündigen Vortrags bildet. Klar, es ist eben auch „nur“ Kabarett, was von Hagen da präsentiert, aber die ansonsten so fundierten und gebildet, aber nicht abgehoben vorgetragenen Fakten, lassen den Zuhörer hoffen, am Ende etwas mehr mitzunehmen, als neue Erkenntnisse über Bibelstellen, die man kaum oder gar nicht kannte oder historische Wahrheiten, die verblüffen.

Besuch lohnt sich

Dennoch lohnt sich der Besuch von „Jesus Christ – Kabarettist“ außerordentlich. Und das nicht, weil hier à la der genialen Monty Python mal so richtig albern und herrlich unkorrekt blasphemisch über die Kuriositäten des religiösen Alltags gelästert wird. Nein, von Hagen ist ein Kenner. Sein Kabarett ist nicht jenes der Bauchmuskelzerrung verursachenden Lacher, sondern eines, welches beinahe wissenschaftlich zu neuen Wegen des ungezwungeneren Umgangs mit Kirche und Religion führt.

„Jesus von Nazareth hatte alles, was einen guten Kabarettisten ausmacht. Er war kritisch, provozierend, bewegend und menschlich“, sagt von Hagen und begründet dies mit allerlei Fakten aus Bibel, Apokryphen und historischen Begebenheiten. Das ist manchmal anstrengend zu verfolgen, da der in Münster ansässige Philosoph, Literaturwissenschaftler, Kunstgeschichtler, Kabarettist, Regisseur und Autor mit breitem Wissen glänzt, wird aber nie müßig. Dies, weil von Hagen es versteht, im richtigen Augenblick dann doch eine Pointe zu setzen, welche zumindest eigene Erkenntnis bewirkt.

Provozierend

Die besten Momente verzeichnet der Abend, wenn der Protagonist sich von seiner bürgerlichen Zurückhaltung befreit und provozierend mit Historie und Gegenwart der insbesondere katholischen Kirche und ihrer – nach seiner Meinung – Jesus abgewandten Morallehre deutlich ins Gericht geht. Dabei spielt er gekonnt mit Wahrheiten und Unwahrheiten, die er selbst in den Raum stellt, um sie dem Publikum als Denkaufgabe und -anstoß mitzugeben. Hier wird es spannend und amüsant. Liest von Hagen da gerade wirklich aus dem Katechismus der katholischen Kirche oder provoziert er. Wer dieser und der Frage nachgehen will, wer Jesus nun war und wie seine Lehren tatsächlich zu verstehen sind, und wer gutes Kabarett liebt, der ist bei Markus von Hagen hervorragend aufgehoben.