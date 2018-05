Haselünne. Im klassischen Sinn erwartet man in einer Bücherei ausschließlich jede Menge Schmöker. Viele dieser Einrichtungen bieten mittlerweile jedoch weitaus mehr. Auch die KÖB St. Vincentius in Haselünne. Ein Highlight: Tonies.

Büchereien bieten mittlerweile mehr als nur Schmöker

Tonies sind in der KÖB Haselünne der Renner

60 sprechende Figuren können ausgeliehen werden

Für 14 Tage kommen Sams und Co. kostenlos nach Hause

Die Welt der Tonies ist bunt, vielfältig und voller Abenteuer. Außerdem strotzen einige von ihnen nur so vor Wissen. Wie der Name erahnen lässt, handelt es sich bei den unter anderem in Gestalt von Hase, Raumfahrer, Grauvogel, Weihnachtsmann und Fußballer daher kommenden Zeitgenossen um Figuren, die sprechen können.

Hörerlebnis quasi anfassbar

Kein Tonie ist wie der andere. Äußerlich nicht und innerlich schon gar nicht. Jeder von ihnen macht ein anderes Hörerlebnis quasi anfassbar. Ob für Groß oder Klein, Jung oder Alt, Entdecker oder Träumer, in der großen Welt der Tonies ist für jeden was dabei. In der KÖB Haselünne an der Ecke Hasestraße/Krummer Dreh gibt es 60 von ihnen. „Sie sind der Renner und bis auf ein paar Figuren immer vergriffen“, sagt Büchereileiterin Anni Bollmer.

Sie funktionieren nach einem einfachen Prinzip. Man nehme einen der mit NFC-Chip ausgestatteten Tonies, setze die Hörfigur auf einen entsprechenden Hörspielwürfel (Box), und schon weiß die Figur, was sie abspielen soll. Auf die Box, los geht’s mit dem Hörspaß. Für den sorgen in der mittlerweile breiten Palette der Tonies unter anderem Sams, kleine rüsselnasige Wesen mit roten Stachelhaaren, und das ewig neugierige Grüffelokind. Tierischen Spaß bereiten aber auch Dinosaurier und Pferde.

Kostenlos

In der KÖB Haselünne können testweise zwei Tonieboxen ausgeliehen werden. Eine weitere steht in der Bücherei zum Ausprobieren zur Verfügung. Die dazugehörigen Figuren dürfen über das normale Ausleihsystem 14 Tage mit nach Haus genommen werden. Gebühr? Keine. Die Ausleihe ist kostenlos.

Dem digitalen Zeitalter entsprechend, ist die KÖB Haselünne (ebenso wie die Büchereien in Dalum, Haren, Herzlake, Meppen und Twist-Bült) dem Online-System Lies-e, einem Verbund katholisch öffentlicher Büchereien unter anderem im Bistum Osnabrück angeschlossen. Bei dieser Onleihe haben Besucher die Möglichkeit, per Mausklick E-Books, E-Audios und E-Paper bequem von zu Hause aus zu entleihen. Das Angebot umfasst viele aktuelle Titel aus den Bereichen Belletristik, Sachbuch, Jugendbuch und Kinderbuch. Diese Bibliothek der anderen Art ist 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr geöffnet.

16000 Bücher in der Ausleihe

Um das Angebot nutzen zu können, benötigt man lediglich einen gültigen Leseausweis der betreffenden KÖB. In der Jahresgebühr ist die Nutzung der Lies-e eingeschlossen. Eine zusätzliche Registrierung ist nicht erforderlich. Zur Verfügung stehen die aktuellsten Buchtitel. Und natürlich gibt es in der KÖB Haselünne auch das gute alte Buch. Jede Menge sogar. 16000 sind in der Ausleihe? Die Palette reicht von Romanen und Krimis über Sachbücher bis hin zu Fantasie und dem großen Bereich der Kinder- und Jugendliteratur. Fein säuberlich sind die Werke nach Kategorien sortiert.

Anzeige Anzeige

20 Mitarbeiter

20 Mitarbeiter kümmern sich in der KÖB um den Bestand, zu dem auch CDs und DVDs sowie Spiele und Hörbücher gehören, und die 700 Leser, die im Jahr 2017 42000 Ausleihen tätigten. Zu den Helfern gehören sechs Kinder. Das freut Anni Bollmer besonders. „Es lesen erfreulicherweise viele Jungen und Mädchen.“ Um noch mehr zu erreichen und für das Lesen zu begeistern, führt die KÖB einmal im Monat Vorlesestunden in Kindergärten und Schulen durch. Ein altersmäßig breiteres Publikum sprechen zudem Autorenlesungen in der Einrichtung an.

Weil Büchereien auch ein Ort der Begegnung und des Gespräches sind, steht Besuchern ein Lesecafé zur Verfügung. In gemütlicher Atmosphäre kann man auf einem Sofa oder an Tischen in aller Ruhe bei einer Tasse Kaffee oder Tee schmökern, Freunde treffen, Gespräche führen. „Das wird sehr viel angenommen“, freut sich Bollmer. Sie denkt dabei zum Beispiel an zwei Großmütter, die jeden Freitag mit ihren Enkeln in die KÖB kommen und ihnen vorlesen. Ganz klassisch aus „echten“, haptischen Büchern. Schmökern eben.