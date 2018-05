Lesen, spielen, klönen in der KÖB Haselünne

Das gute alte Buch steht natürlich weiter im Mittelpunkt der Büchereien. Ihr Angebot geht aber, wie auch in Haselünne, mit der Zeit. Foto: Carola Alge

Haselünne. Längst sind Stadtbüchereien mehr als reine Orte zu Ausleihen von Büchern, die wenig ansprechend Buchdeckel an Buchdeckel in tristen Regalen stehen. Sie werden, wie auch die KÖB in Haselünne, zunehmend Treffs zum miteinander Klönen, Spielen – und eben auch Lesen.