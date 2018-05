Haselünne. Im zweiten Jahr ihres Bestehens hat die Unterstufentheater-AG des Kreisgymnasiums Haselünne unter der Leitung von Natascha Jongebloed „Alice im Wunderland“ inszeniert und die Öffentlichkeit zur Premiere ins Forum eingeladen.

Lewis Carrolls Geschichte von „Alice im Wunderland“ gehört zu den zauberhaftesten Märchen der Weltliteratur. Selbst Oscar Wilde und Queen Victoria liebten die 1865 veröffentlichte Geschichte des Mädchens (in Haselünne gespielt von Anna Marie Seidel), das dem sprechenden weißen Kaninchen (Marleen Mimjähner) in seine Höhle und damit in ein fantastisches Reich folgt, in dem mit skurrilen Figuren wie der unsterblichen Grinsekatze (Joanna Gillich), der schläfrigen Haselmaus (Alina Ajrizaj), der großspurigen Herzkönigin (Luisa Hus), dem Märzhasen (Eva Harkenbusch) und dem verrückten Hutmacher (Levke Zöbisch) der blanke Unsinn regiert.

„Mit großem Elan und voller Motivation verwandeln die 24 jungen Schauspielerinnen und Schauspieler vor über 230 Zuschauern die Bühne in eine Märchenwelt“, heißt es in einer Pressemitteilung des Gymnasiums. Zu sehen sind neben bunten Papierlampen, die sich mithilfe von Regenschirmen in Pilze verwandeln, farbige Riesenblumen, die zusammen ein erfrischendes und lebendiges Bühnenbild schaffen.

In den Bann gezogen

Neben der überzeugenden Alice-Darstellerin Anna Marie Seidel, die mit großer Textsicherheit und schauspielerischem Können der Figur den treffenden mädchenhaften Touch gibt, wird die Bühne von einem lebhaften Ensemble bevölkert, die das Publikum mit schnellen Dialogen und kindlichem Charme in ihren Bann zieht. Da spielt Marleen Mimjähner erfrischend und mit einer Leichtigkeit das weiße Kaninchen, schnurrt die von Joanna Gillich gespielte Grinsekatze, die die Wahrheit ihres seltsamen Paradieses kennt: „Verrückt sind wir alle. Sonst wären wir nicht hier“. Da singt der verrückte Hutmacher „Weißt du wieviel Steinchen fehlen“, verkündet der kleine Eiermann Humpty Dumpty (Mohammed Elthohami) Alice stolz, dass im Wunderland der „Ungeburtstag“ gefeiert wird, und die bezaubernd von Yinou Jia gespielte Raupe fragt Alice neugierig: „Wer bist denn Du?“.

Zuletzt gibt es für alle ein großes Finale mit der durchgeknallten Königin und ihrem Gemahl (Hanna Schrant). Bis die kleine Alice plötzlich wieder zu Hause bei ihrer Schwester (Ayla Schrörlücke) ist. Der große Beifall des Publikums und der Wunsch von vielen Seiten nach einer weiteren Aufführung verdeutlichen, dass es den Schülerinnen und Schülern gelungen ist, das Publikum für eineinhalb Stunden in eine zauberhafte Welt zu entführen, getreu dem Motto von Louis Carroll: „Wenn die Welt so keinen Sinn ergibt, warum dann nicht einfach eine andere erfinden?“