Haselünne. Der Mobilitätsanbieter FlixBus hat in Haselünne eine Haltestelle eingerichtet. Ab Sonntag können Reisende in Niedersachsen mit dem Fernbus direkt zu 17 Zielen in vier Ländern reisen, darunter Hauptstädte wie Berlin, Prag und Bukarest.

Mittwochs, donnerstags sowie sonntags können von Haselünne 17 Ziele in Deutschland, Tschechien, Rumänien und in der Slowakei erreicht werden, verspricht das Unternehmen in einer Pressemitteilung. An den drei Wochentagen fahren die grünen Fernbusse jeweils um 7 Uhr vom Haselünner Bahnhof los. Es geht in Richtung Berlin, Leipzig und Dresden in Deutschland, Prag und Brünn in Tschechien sowie Bratislava in der Slowakei. In Rumänien sind insgesamt elf Ziele angebunden: Arad, Brașov, Bukarest, Deva, Orăștie, Ploiești, Sebeș, Sibiu, Lipova, Făgăraș und Sinaia.

Größeres Angebot in den Sommermonaten

In den Sommermonaten, 2. Juli bis 16. September, soll das Angebot weiter ausgebaut und die 17 Ziele von Dienstag bis Freitag sowie Sonntag ab Haselünne angefahren werden. Die Tickets sind direkt über die Homepage, in der mobilen FlixBus-App oder offline in einem der mehr als 30.000 kooperierenden Reisebüros buchbar.