Aus Fischknochen stellten Apotheker früher gern Klebstoff her. Foto: Carola Alge

Haselünne. Not macht bekanntlich erfinderisch. Wenn man keinen Klebstoff hat, stellt man eben selbst welchen her. So war das früher auch in der Sonnen-Apotheke in Haselünne. Nach alten Rezepturen entstanden Leim, Kitt und Co.