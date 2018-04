Ihre Teilnahmezertifikate erhielten Marlon Feye (oben auf der Arbeitsbühne, von links), Felix Wilken, Heiner Grave und Leon Post. Mit dabei (unten, von links) Thorsten Giertz, Harald Hüsers, Ellen Kamphus, Renate Beineke, Rainer Peters und Andreas Hinrichs. Fotos: Martin Reinholz

Haselünne. Vier Schüler der Bödiker-Oberschule Haselünne haben an dem Projekt Generationen-Werkstatt in der Haselünner Firma Elektro Peters teilgenommen. In einer kleinen Feierstunde erhielten die Oberschüler Marlon Feye, Felix Wilken, Heiner Grave und Leon Post die Teilnahmezertifikate.