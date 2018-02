Haselünne. Viele Gäste aus nah und fern waren der Einladung zum „Freundinnenabend“ des Gartencenter Lüske in Haselünne gefolgt.

So auch eine Frauengruppe aus Lahre, die diese Veranstaltung fest in ihrem Jahresplan intrigiert hat. „Wir kommen jedes Jahr wieder gerne hierher. Es gibt so viel zu probieren und zu entdecken“ waren sich die Damen einig. Und es gab auch wieder eine Menge zu sehen. Die buntesten Frühlingsblumen erstrahlten neben den neuesten Trends zu Ostern, wunderschönem Modeschmuck und aktuellen Brillenmodellen, schicke neue Fahrräder, die direkt Lust machten auf die nächste Radtour, aber auch selbst gemachte Sachen wie individuell geflochtenes Zubehör für Hunde und Pferde gab es zu sehen.

Fitnesstest

Wer Lust hatte, konnte einen kostenlosen Fitnesstest mitmachen, sich schminken oder frisieren lassen, oder sich im Bereich Reisen, Wellness und Ernährung Tipps und Angebote geben lassen. Zum ersten Mal als Aussteller dabei war Susanne Maubach aus Haren. Sie freute sich über das rege Interesse der vielen Besucher. Wer ein besonderes Geschenk suchte, wurde an ihrem Stand fündig. Sie gestaltet zum Beispiel Lampen und Bilderrahmen mit individuellem Motiven und persönlichen Texten nach den Wünschen des Kunden.

Rike Bever und Nikola Hermes informierten die Besucher über die Arbeit von „Viva con Agua“. Dies ist ein gemeinnütziger Verein mit dem Ziel, allen Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen. Hierzu unterstützt der Verein verschiedene Projekte zum Beispiel in Äthiopien und Ruanda.

Einen festen Platz hat der „Freundinnenabend“ natürlich auch im Jahresplan der Firma Lüske. Die Veranstaltung fand in diesem Jahr bereits zum siebten Mal statt. Rita Kluthe, die zusammen mit Stefanie Gohmann im vergangenen Sommer mit der Planung begonnen hat, freute sich über mehr als 1000 Besucher. Ihr Dank gilt neben dem Team der Firma Lüske den vielen Ausstellern, die diesen Abend erst zu einem tollen Erlebnis gemacht hatten.