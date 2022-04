In der Nähe dieser Gedenkstätte wurde die Leiche von Inge König gefunden. (Symbolfoto) FOTO: Niels Stern Heute bei „hallo deutschland“ Mordfall Augustaschacht: ZDF zeigt spektakulären Fall aus der Region Osnabrück Von Andreas Wenk | 07.04.2022, 06:00 Uhr

In der ZDF-Reihe über spektakuläre Kriminalfälle widmet sich der Autor Ralf Döbele am Donnerstag um 17.10 Uhr dem Mordfall rund um den Leichenfund am Augustaschacht in Hasbergen.