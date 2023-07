Logo NEO Günel ist 36 Jahre alt und möchte in Deutschland Computerwissenschaften studieren. Foto: Sara Streiter up-down up-down Gedenkstätte Augustaschacht Warum Günel aus Aserbaidschan bei einem Workcamp in Hasbergen mitmacht Von Sara Streiter | 21.07.2023, 12:31 Uhr

Günel Hajiyeva stammt aus Baku, der Hauptstadt von Aserbaidschan. Doch aktuell ist die 36-Jährige in Hasbergen, um an einem Workcamp im Augustaschacht teilzunehmen – genauso wie die 81-jährige Leena Juth aus Finnland. Was treibt die beiden Frauen an, sich mit Deutschlands NS-Vergangenheit auseinanderzusetzen?