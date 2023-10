Am 17. Mai 2009 öffnete das Naturbad Hasbergen zum ersten Mal seine Türen. Bis dahin war es ein langer und beschwerlicher Weg für die ehrenamtlichen Mitglieder des Fördervereins Naturbad. Nach langer Planung verbrachten sie ungezählte Wochenenden auf dem Platz, auf dem ihr Bad entstehen sollte. Darüber hinaus musste der neu gegründete Verein gegen viele Vorurteile und die Skepsis von Bevölkerung und Politik gegenüber einem, bis dahin für alle unbekannten, Naturbad ankämpfen. Elke Viere ist seit Tag eins im Verein. Eine waschechte Augenzeugin eines langen und noch immer anhaltenden Projekts.

Freibadschließung in Bad Iburg sorgt für Déjà-vu

Als die Vorsitzenden Jörg Viere und seine Frau Elke von der drohenden Schließung des Freibads in Bad Iburg hörten, hatten Sie ein Déjà-vu. Irgendwie gehe es in eine gleiche Richtung wie damals in Hasbergen, sagen die beiden. Die Politik habe den Verein damals nicht sonderlich unterstützt. So haben sie das Projekt selbst in die Hand genommen.

Den Mitgliedern lag wenig an einer tollen Rutsche oder einem Sprungturm. Ihnen war vor allem eines wichtig: überhaupt ein Freibad zu haben, indem sich alle wohlfühlen. „Wenn man etwas bewegen will, hilft, glaube ich, nur Eigeninitiative“, sagt Elke Viere. Der Vorstand hat sich damals für eine kostengünstigere Variante eines Naturbads entschieden.

Naturbad benötigt theoretisch keine ausgebildete Badeaufsicht

Ein Naturbad komme im Gegensatz zu herkömmlichen Bädern ohne die Verwendung von Chlor aus. Eine entsprechend geschulte Kraft für den Umgang mit dieser Chemikalie falle also beim Hasberger Modell theoretisch weg, erklärt Jörg Viere. In der Hochsaison werde die Wasserqualität alle zwei Wochen überprüft. Für die reine Badeaufsicht reiche zwar der Rettungsschwimmschein in Silber, der Verein habe sich jedoch aus Sicherheitsgründen für eine ausgebildete Fachkraft entschieden, so Elke Viere.

Das Naturbad in Hasbergen kommt ohne Chlor aus. Foto: Sara Streiter

„Als alles konkreter wurde, ging es ans Klinken putzen“

Die Mitgliederzahlen des Fördervereins stiegen damals immer weiter, erinnert sich Jörg Viere. „Als alles konkreter wurde, ging es ans Klinken putzen.“ Sowohl Wirtschaftsunternehmen als auch Privatpersonen wurden angezapft, um Geld für das Vorhaben einzunehmen. Viele Helfer kamen selbst aus dem Baugewerbe und brachten ihre Fähigkeiten und Requisiten wie Bagger in die Arbeitsgruppe hinein. „Irgendwie kannte der eine den und der andere den und auf einmal standen hier samstags auch mal 30 bis 40 Leute“, sagt Jörg Viere. Auch ein motivierter Generalunternehmer stand dem Team zur Seite.

„Wir sind mit Listen durch die Straßen gelaufen“

Und auch eine Sammlung hat es damals gegeben: „Wir sind mit Listen durch sämtliche Straßen gelaufen und haben Spenden gesammelt und sind an verschiedenste Firmen herangetreten“, erinnert sich Elke Viere. „Wir haben alles probiert, um irgendwo Kohle herzukriegen“, ergänzt ihr Mann. Die Gemeinde Hasbergen stellte einen Grundstock, mit dem das Team auskommen musste. „Und das haben wir tatsächlich geschafft“, sagt Elke Viere.

„Wochenende“ bei den Mitgliedern fand auf der Baustelle statt

Wie ein Wochenende in Zeiten der Bauphase ausgesehen hat, weiß das Ehepaar Viere noch genau „Meistens ist man an die Familien herangetreten und hat gefragt, ob sie Brötchen schmieren oder Kaffee zur Verfügung stellen können“, so Jörg Viere. Die Arbeit begann samstags morgens um sieben Uhr mit dem Sonnenaufgang.

Es habe aber auch Samstage gegeben, an denen nur fünf Helfer anwesend waren. „Gerade zum Ende hin wurde die Zahl etwas kleiner“, sagt Elke Viere. Die Bauphase zog sich zudem, da in der Woche manche Sachen nur punktuell möglich waren.

Nach der Bauphase beginnt die eigentliche Arbeit

„Der Betrieb ist ganz was anderes als die Bauphase. Auf einmal fängst du an, ein Bad zu unterhalten“, so Jörg Viere. Die Beschaffung von Gerätschaften oder Personal für Badeaufsicht und Anlagenpflege sind nur wenige Beispiele für die Aufgaben nach der Eröffnung. „Das organisieren wir als Vorstand alles eigenständig und ehrenamtlich“, sagt Elke Viere. Neben ihrem eigentlichen Beruf kümmert sie sich bis heute um Lohnabrechnung, Mitgliederbestandsführung und Personalplanung. Dass sie dafür keine Entlohnung bekommt, stört sie nicht: „Irgendwie ist man mit diesem Bad zusammengewachsen, ich käme gar nicht auf die Idee, dafür Geld zu bekommen“ sagt sie.

Wer finanziert Aufsitzrasenmäher und Schlammsauger?

Zwei Festangestellte und ein paar Aushilfen sind unter anderem für Wasserreinigung und Pflege zuständig. Aber Personal sei auch hier schwer zu finden, beklagt das Ehepaar. Die Gemeinde hat mit Bürgermeister Adrian Schäfer ein offenes Ohr für den Verein und nicht zuletzt bei Stellenausschreibungen unterstützt. Ein Kassensystem mit Fingerabdruck ersetzt die Arbeitskraft am Eingang. Eine Investition in die Modernisierung der Zugangskontrolle und des Kassenautomaten ist geplant. Von Mitgliedsbeiträgen, Einnahmen und Spenden werden Dinge wie Aufsitzrasenmäher und Schlammsauger finanziert. „Da kostet ein Sauger mal eben 5000 Euro, und wir haben mittlerweile vier davon. Es ist ein Kleinunternehmen, das muss man einfach mal so sehen“, sagt Jörg Viere.

Ein Kassensystem mit Fingerabdruck am Eingang entlastet das Personal. Foto: Sara Streiter

Weiterhin sind Investitionen für die Renovierung des Kinderbeckens geplant. Dort soll es eine neue Isolierung und einen neuen Anstrich geben. Zusätzlich wird gewaschener Kies zum Nachkiesen der Nichtschwimmerbereiche benötigt.

Ehepaar Viere hofft auf gute Lösung für Bad Iburg

Wünschenswert wäre es, wenn sich auch Jüngere finden würden, die bereit dazu sind, Verantwortung zu tragen, sagen die beiden. Gerne würde der Verein neue Vorstandmitglieder für die Instandhaltung und Betreibung des Bades begrüßen. „Die Leute stehen beim Ehrenamt nicht mehr Schlange, wie es noch vor einigen Jahren war“, so Jörg Viere. Einige würden auch einfach nur den Eintrittspreis zahlen wollen und schwimmen gehen.

Ein Freibad für Bad Iburg? „Das wäre wirklich schön“

In diesem Jahr zählte das Naturbad 21.830 Besucher. Im vergangenen Jahr waren es 25.262. Die Gesamtmitgliederanzahl stieg aufgrund von 119 verkaufter Saisonkarten auf 1900. Auch wenn das Ehepaar Viere weiß, wie viel Arbeit es ist, ein Bad zu planen, zu errichten und betreiben, hoffen sie auf eine gute Lösung für das Freibad in Bad Iburg. „Das wäre wirklich schön“, sagt Elke Viere.