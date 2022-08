Als wolle er sich verschämt wegducken, steht der kleine Löwenzahn an der Bushaltestelle. Foto: Ursula Holtgrewe up-down up-down Bürgermeister wünscht „ansehnliches Ortsbild“ Wer in Hasbergen für die Pflege von Straßen und Wegen zuständig ist Von Ursula Holtgrewe | 29.08.2022, 06:49 Uhr

Wärme, ab und zu ein Regenschauer – ideale Bedingungen für Wildkräuter in Gehwegritzen und Regengossen. Auch an einigen Stellen in Hasbergen. Wer ist eigentlich für die Pflege zuständig?