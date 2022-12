Am Wochenende erstrahlte auf dem Tomblaine-Platz in Hasbergen wieder das traditionelle Weihnachtsdorf. Foto: Michael Pohl up-down up-down Auch die Ministerin zu Gast Weihnachtsdorf in Hasbergen erweist sich als Besuchermagnet Von Michael Pohl | 11.12.2022, 14:05 Uhr

Nach pandemiebedingter Pause verwandelte sich der Tomblaine-Platz in Hasbergen am Wochenende wieder in ein Weihnachtsdorf. Über drei Tage boten zahlreiche Vereine und Verbände alles, was es für einen zünftigen Besuch eines Weihnachtsmarktes braucht.