Wegen des Wasserrohrbruchs muss die Schulstraße in Hasbergen auf Höhe der Parkplatzzufahrt vom Schulzentrum voll gesperrt werden. Grundschüler werden weiter betreut Wasserrohrbruch führt zu Schulausfall in Hasbergen Von Anke Schneider | 29.08.2022, 12:14 Uhr

Am Montagmorgen gab es einen Wasserrohrbruch in der Schulstraße vor dem Schulzentrum in Höhe der Parkplatzauffahrt. Die Straße wurde bereits aufgerissen. „Wir hoffen, dass wir heute mit der Reparatur fertig werden“, sagt Bürgermeister Adrian Schäfer. „Zur Not legen wir eine Nachtschicht ein.“