Zwei Mitarbeiterinnen gekündigt Vorwürfe psychischer Gewalt und Machtmissbrauch an Hasberger Kita Von Sandra Dorn | 29.06.2023, 06:02 Uhr

Krippenkinder, die sich nichts zu trinken nehmen dürfen, zur Strafe stramm an einen Tisch gesetzt werden oder schlafen sollen, obwohl sie keinen Mittagsschlaf mehr machen? In der evangelischen Kita Kunterbunt in Hasbergen sind schwere Vorwürfe gegen zwei Mitarbeiterinnen erhoben worden. Es geht um mögliche Kindeswohlgefährdung.