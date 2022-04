Die unbekannten Täter verschafften sich unerlaubt Zutritt zu dem Rohbau in der Nähe der Straße „Riedweg“. Dort sind laut Polizei Anschlüssen und Spülkästen beschädigt worden. FOTO: Julian Stratenschulte/dpa Vandalismus an WC-Spülkasten Unbekannte beschädigen Anschlüsse in 14 Rohbau-Wohnungen in Hasbergen Von Ina Wemhöner | 03.04.2022, 13:20 Uhr

An diesem Wochenende haben Unbekannte in einem Rohbau in Hasbergen mehrere Anschlüsse und Toiletten-Spülkästen in den Wohnungen beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.