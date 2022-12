Schwere Güterwaggons fahren fast durch den Garten. Die Anwohner am Wilkenbach in Hasbergen kämpfen seit Jahrzehnten für Lärmschutz. Archivfoto: Andreas Wenk up-down up-down Jahrzehntelanger Kampf gegen Lärm Überraschung in Hasbergen: Bahn stellt Lärmschutzwand in Aussicht Von Andreas Wenk | 01.12.2022, 07:09 Uhr

Für Hasbergen könnte 2024 ein lang gehegter Traum in Erfüllung gehen: Die Bahn plant die Ortsdurchfahrt mit Lärmschutzwänden abzuschirmen. Am Donnerstag um 18 Uhr laden Bahn und Gemeinde zur Info-Veranstaltung in die Freizeithalle. Anwohner sind noch skeptisch.