An Schulstraße und Naturbad beginnt der Ausbau der K305 in der Tecklenburger Straße. Der Verkehr wird sich Schleichwege suchen und nicht alle Autofahrer werden sich dabei an die empfohlenen Umleitungsempfehlungen halten. Das fürchten zumindest viele Anlieger.

Foto: Andreas Wenk