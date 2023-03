Ist der Blutdruck in Ordnung? Jakarkhoun Ahmad, Kinderarzt aus Syrien und medizinischer Fachangestellter in der hausärztlichen Gemeinschaftspraxis Hasbergen (rechts im Bild) untersucht Michael Janning, Integrationslotse für Stadt und Landkreis Osnabrück (links im Bild). Foto: Michael C. Goran up-down up-down In der Praxis von Dr. Albrecht In Syrien Arzt, hier nur Helfer: 51-Jähriger arbeitet in Hasbergen auf seinen Traum hin Von Michael C. Goran | 24.03.2023, 06:15 Uhr

Der Bedarf an Fachkräften ist insbesondere in den medizinischen Berufen sehr groß. Deutschland ist auf Ärzte aus dem Ausland angewiesen. Jakarkhoun Ahmad hat in Syrien als Kinderarzt gearbeitet. Das würde er in Osnabrück auch gerne wieder tun. Doch wegen bürokratischer Probleme darf er das noch nicht. Immerhin arbeitet er inzwischen in einer Arztpraxis in Hasbergen.