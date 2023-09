Gegen Mittag war im Zentrum von Hasbergen und im Ortsteil Ohrbeck der Strom kurzzeitig ausgefallen. „An unseren Baustellen liegt es nicht“, kommentierte Bürgermeister Adrian Schäfer auf Nachfrage unserer Redaktion den Blackout in Hasbergen. Er habe sich sofort nach Bekanntwerden der Störung mit dem Chef der Elektrizitätsgenossenschaft Hasbergen, Bernhard Snehota, in Verbindung gesetzt, so Schäfer weiter.

Leitung von Westnetz betrieben

Von Anfang an war sich die Gemeinde sicher, dass die Ursache nicht an den eigenen Bautätigkeiten liege. Betroffen sei laut Schäfer eine 10-KV-Leitung, die durch die Westnetz GmbH betrieben werde.

Deren Sprecherin Corinna von Oer konnte auf Nachfrage bestätigen, dass eine 10-KV-Leitung betroffen war. Die Störung sei um kurz nach 13 Uhr aufgetreten, hieß es weiter. Mitarbeiter von Westnetz waren vor Ort und behoben die Störung durch Umschaltungen.

Glasfaserarbeiten sind der Grund

Laut Bürgermeister Adrian Schäfer ist der Strom wieder da. Der Verdacht, der Stromausfall könnte durch Arbeiten am Glasfasernetz ausgelöst worden sein, hat sich bestätigt, heißt es aus dem Rathaus. Die Arbeiten fanden in der Straße Zum Wilkenbach statt. Der Schaden wird noch am heutigen Freitag behoben, um zu vermeiden, dass es am Wochenende erneut zu einer Störung kommt.