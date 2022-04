Ein Foto in unserer Zeitung hatte die Eigentümerin des Grundstücks am Amazonenwerk aufgeschreckt. „Das ist ja mein Sofa!“, erklärte sie gegenüber der Gemeindeverwaltung. Und versicherte dem Bürgermeister, dass sie das verschlissene Möbelstück bis zur Abholung durch die Awigo erst einmal wieder ins Haus stellen werde.

Wo schon Müll ist, kommt schnell weiterer Müll dazu. Der amerikanische Psychologe Philip Zimbardo fand bereits 1969 heraus, dass eine verwahrloste Umgebung selbst bei kultivierten Zeitgenossen die Hemmschwelle sinken lässt, klammheimlich etwas fallen zu lassen.

Das weiß auch Hasbergens Bürgermeister Frank Stiller, der froh ist, dass sich der Verdacht auf eine wilde Müllkippe fürs erste nicht bestätigt hat. Bleibt noch die Frage, wie das Straßenschild „Am alten Müllplatz“ in die heile Welt von Gaste gekommen ist.

Es sieht zwar amtlich aus, steht aber offensichtlich auf privatem Grund. Ein Umstand, der den Juristen an der Spitze der Gemeinde nicht zu weiteren Nachforschungen veranlasst. Nein, sagt Stiller, „das ist die Privatinitiative des Grundstückseigentümers“. Was immer das Motiv gewesen sein mag, der Bürgermeister erklärt sich das so: „Wir haben ja Leute mit viel Humor in Hasbergen!“