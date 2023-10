In diesem Artikel erfährst Du: Welche Erfahrungen Hannah und Alexandra gemacht haben.

Warum Eltern und Schwiegereltern so wichtig sind.

Was einer Stillberaterin am Herzen liegt.

Vom 30. September bis 8. Oktober fand die Weltstillwoche unter dem Motto „Stillen im Beruf – kenne deine Rechte“ statt. Im Rahmen dieser haben wir die beiden Mütter Hannah Roppel und Alexandra Schrempel im Hasberger Rathaus getroffen. Sie haben uns erzählt, wie sie Stillen und Beruf vereint haben. Mit dabei waren auch die Stillberaterin Anette Barth und Marita Tolksdorf-Krüwel, die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Hasbergen.

„Ich arbeite einfach sehr gerne“

Hannah ist Mutter von zwei Kindern. Mit ihrem ersten Kind war sie vor etwa sieben Jahren in der Stillzeit. Ihr Arbeitgeber: Der Raumausstatter Hillebrand in Hasbergen. Ein familienfreundliches Unternehmen, wie sie sagt. Nach der Schwangerschaft wollte Hannah Roppel relativ früh zurück ins Berufsleben. „Ich arbeite einfach sehr gerne“, sagt sie lächelnd.

Eltern und Schwiegereltern sind eine wichtige Stütze

Hannah war während der Stillzeit in einer glücklichen Lage: Ihr Zuhause war nur einen Katzensprung von der Arbeit entfernt. Darüber hinaus haben Eltern und Schwiegereltern gerne auf die Kleinen aufgepasst, sodass die junge Mutter zum Stillen jederzeit herübergehen konnte. Als Hannah eines Tages allein im Geschäft die Stellung halten musste, kam ihre Mutter zum Abpumpen in den Laden. Ähnlich lief es dann auch bei Kind Nummer zwei. „Die kannten das ja schon“, sagt Hannah. Dass Vieles ohne Eltern und Schwiegereltern gar unmöglich wäre, weiß auch Alexandra.

Stillen im Auto auf dem Parkplatz der Berufsschule

Alexandra ist Mutter von drei Kindern. Bei der Geburt ihrer ersten Tochter befand sich die damals 23-Jährige noch in der Ausbildung. Da etwa sechs Wochen später ihre Abschlussprüfung anstand, wollte sie unbedingt weiter zur Schule gehen. „Das war mir einfach wichtig“, sagt Alexandra. Entweder hat die junge Mutter vor der Schule abgepumpt oder ihre Eltern und Schwiegereltern sind während der Pause vorbeigekommen. Dann hat Alexandra ihre Tochter auf dem Parkplatz im Auto gestillt.

Anette Barth unterstützt Mütter beim Stillen

Anette Barth ist seit über 20 Jahren als Stillberaterin tätig. Wenn die Frauen Schwierigkeiten haben, ihr Kind beim Stillen an die Brust zu legen, oder die Milch nicht kommt, hat Anette ein offenes Ohr und einen Rat. Besonders wichtig ist ihr, dass Mütter ihr Kind so lange stillen, wie sie es möchten. Viele würden ihre Rechte in Verbindung mit dem Job gar nicht kennen, sagt sie. Anette Barth möchte den Frauen gerade dieses Verständnis vermitteln. Das Mutterschutzgesetz sieht neben dem Anspruch auf Freistellung nämlich auch Ruhemöglichkeiten und konkrete Verbote bestimmter Tätigkeiten vor.

Anette Barth aus Hasbergen ist freiberufliche Stillberaterin. Foto: Sara Streiter

Im Jahr 2019 ist Anette Barth aus Hasbergen in die Freiberuflichkeit gewechselt. Nun kann sie sich genug Zeit für die Frauen, ihr Wohlbefinden und die Bedürfnisse derer Kinder nehmen. „Ich möchte so lange bei den Müttern bleiben, wie sie mich brauchen und nicht dauernd an Zeiten gebunden sein“, sagt sie.

Rathaus Hasbergen bekommt einen Raum zum Stillen

Das Rathaus in Hasbergen bietet Müttern schon lange die Möglichkeit, ungestört zu stillen. „Entweder finde ich für die Mütter einen Platz in meinem Büro, im Trauzimmer oder im Sitzungssaal“, so die Gleichstellungsbeauftragte. Im neuen Rathaus ist ein fester Raum mit einem Sessel geplant. Darüber hinaus können Mütter ihre Kinder in Hasbergen in der Hüggel-Apotheke stillen.

Seit 2004 gibt es die Aktion „Zum Stillen Willkommen“. Auch Anette Barth beteiligte sich damals an der Gründung, erzählt sie. Die Aktion führt Orte auf, an denen Mütter ihre Kinder stillen können. Zu finden sind diese entweder durch Aushänge an der entsprechenden Tür oder auf der Internetseite der Hebammenzentrale Osnabrück.