Ralf Pentzlin prüft einen Grabstein in Hasbergen auf Standsicherheit. FOTO: Christoph Beyer up-down up-down Standsicherheitsprüfung der Grabsteine Unterwegs auf Hasbergens Friedhöfen: Wo ein gelber Aufkleber vor Unfällen schützt Von Christoph Beyer | 16.07.2022, 15:00 Uhr

Sie steht jährlich an und dient der Unfallverhütung: Die Standsicherheitsprüfung von Grabsteinen wird von fachkundigen Prüfern vorgenommen. In Hasbergen wurden am Donnerstag vier Friedhöfe genauer inspiziert. Wir haben einem Prüfer bei seiner Arbeit über die Schulter geschaut.