Ende der Arbeiten unklar Achtung: Ab jetzt Sperrung am Naturbad in Hasbergen Von Hauke Petersen | 25.05.2023, 18:10 Uhr

An der Kreuzung am Naturbad in Hasbergen wird seit Donnerstag gebaut, mit Folgen für den fließenden Verkehr in Richtung Leeden und Gaste. An der Ecke soll ein Kreisverkehr entstehen.