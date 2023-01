Würstchen, Bratkartoffeln oder auch Süßigkeiten: An Einkaufsautomaten wie hier an der Tecklenbuger Straße in Hasbergen kann man sich mit dem nötigsten versorgen. Foto: Johannes Kleigrewe up-down up-down Brötchen, Bratwurst und Eis nach Ladenschluss Auch sonntags einkaufen in Hasbergen und Hagen aTW Von Johannes Kleigrewe | 19.11.2022, 12:00 Uhr | Update vor 2 Std.

Edeka, K+K, Rossmann oder Nah&Frisch: Wer in Hagen aTW und Hasbergen einkaufen will, hat einige Optionen. Was aber, wenn man am Sonntagnachmittag noch frische Eier braucht? Sieben Tipps für besondere Einkaufserlebnisse.