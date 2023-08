Temperaturen steigen Über 20 Grad und Sonne: Kommen jetzt wieder mehr Badegäste in das Naturbad Hasbergen? Von Sara Streiter | 11.08.2023, 16:03 Uhr Bleibt das Wetter länger gut, könnte die Freibadsaison im Naturbad Hasbergen auch verlängert werden. Archivfoto: Julia Weßling up-down up-down

Von Freibadwetter war in den vergangenen Wochen in Hasbergen nicht viel zu sehen. Das hat sich auch in den Besucherzahlen des Naturbades widergespiegelt. Wird dort nun wieder mehr los sein, wenn die Temperaturen steigen?