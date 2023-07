Die Eltern der Krippenkinder der Hasberger Kita Kunterbunt sind entsetzt und verunsichert, seit sie von dem mutmaßlichen Fehlverhalten zweier Erzieherinnen erfahren haben. Es geht um den Vorwurf der Kindeswohlgefährdung. Foto: Jörn Martens up-down up-down Zwei Erzieherinnen entlassen Was unternimmt die Kita Kunterbunt in Hasbergen, um Kinder vor Gewalt zu schützen? Von Sandra Dorn | 01.07.2023, 09:59 Uhr

Zwei Erzieherinnen einer Krippengruppe der evangelischen Kita Kunterbunt in Hasbergen sind fristlos entlassen worden. Ihnen wird vorgeworfen, dass sie über sechs bis acht Jahre psychische Gewalt gegen Krippenkinder ausgeübt hätten. Wie kann so etwas so lange unentdeckt bleiben – und was sagt eigentlich das Landesjugendamt dazu?