Das Königspaar im Jahr 1950. Foto: Fred-Günter Müller up-down up-down Schützenverein feiert 175 Jahre Räuberbanden führten zur Vereinsgründung in Gaste Von Michael Pohl | 05.05.2023, 12:59 Uhr

Am ersten Wochenende im Mai lassen die Schützen in Gaste den Platz rund um die Traditionsgaststätte Thies in ihren Vereinsfarben erstrahlen. 175 Jahre – für Präsident Carsten Lücke Grund genug, zum Jubiläumsschützenfest einzuladen. Ein Blick in die Geschichte.