Gemeinsam mit ihrer zweiten Königin Elke I. Meyer (5. von links) regiert Gaby I. Teutenberg (4. von links) einen rein weiblichen Hofstaat. Foto: Michael Pohl up-down up-down Schützenfest 2023 in Hasbergen Thron in Ohrbeck komplett in Frauenhand – Königin Gaby Teutenberg erklärt, warum Von Michael Pohl | 02.06.2023, 15:46 Uhr

Traditionell feiern die Schützen in Ohrbeck ihr Fest am ersten Wochenende im Juli. In diesem Jahr warten sie dabei mit einer echten Premiere auf. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte regiert Gaby Teutenberg einen Hofstaat, der nur aus Frauen besteht.